Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский

Случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — сказал депутат.

Он отметил, что вариант полного отключения мобильного интернета, включая «белые списки» сайтов и сервисов, — «самый кардинальный». В такой ситуации депутат посоветовал действовать «по старинке». «Звонить, с собой небольшой запас наличных, пользоваться проводной связью», — перечислил Боярский.

Депутаты Госдумы, по его словам, также сталкиваются с перебоями с мобильным интернетом, поэтому используют альтернативные способы связи: проводную и СМС-сообщения. Он подчеркнул, что в Думе не было зафиксировано всплеска обращений от граждан по поводу работы интернета.