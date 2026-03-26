Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский

11:20 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — сказал депутат.

Он отметил, что вариант полного отключения мобильного интернета, включая «белые списки» сайтов и сервисов, — «самый кардинальный». В такой ситуации депутат посоветовал действовать «по старинке». «Звонить, с собой небольшой запас наличных, пользоваться проводной связью», — перечислил Боярский.

Депутаты Госдумы, по его словам, также сталкиваются с перебоями с мобильным интернетом, поэтому используют альтернативные способы связи: проводную и СМС-сообщения. Он подчеркнул, что в Думе не было зафиксировано всплеска обращений от граждан по поводу работы интернета.

11:05 26.03.2026
Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
0
77
11:00 26.03.2026
Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
0
98
10:32 26.03.2026
США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
0
142
10:20 26.03.2026
Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
0
169
10:07 26.03.2026
Собянин: На месте пустыря в Бутовском лесопарке создали современный спорткластер
0
170
10:05 26.03.2026
БПЛА атаковали военную базу США в Саудовской Аравии — Tasnim
0
191
10:00 26.03.2026
Ученик напал на одноклассницу в Челябинске с сигнальным пистолетом
0
175
09:32 26.03.2026
Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер
0
224
09:20 26.03.2026
Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота»
0
246
09:05 26.03.2026
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве
0
266

