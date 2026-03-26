Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
11:20 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Об этом РБК заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — сказал депутат.
Он отметил, что вариант полного отключения мобильного интернета, включая «белые списки» сайтов и сервисов, — «самый кардинальный». В такой ситуации депутат посоветовал действовать «по старинке». «Звонить, с собой небольшой запас наличных, пользоваться проводной связью», — перечислил Боярский.
Депутаты Госдумы, по его словам, также сталкиваются с перебоями с мобильным интернетом, поэтому используют альтернативные способы связи: проводную и СМС-сообщения. Он подчеркнул, что в Думе не было зафиксировано всплеска обращений от граждан по поводу работы интернета.
НОВОСТИ
- 11:05 26.03.2026
- Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
- 11:00 26.03.2026
- Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
- 10:32 26.03.2026
- США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
- 10:20 26.03.2026
- Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
- 10:07 26.03.2026
- Собянин: На месте пустыря в Бутовском лесопарке создали современный спорткластер
- 10:05 26.03.2026
- БПЛА атаковали военную базу США в Саудовской Аравии — Tasnim
- 10:00 26.03.2026
- Ученик напал на одноклассницу в Челябинске с сигнальным пистолетом
- 09:32 26.03.2026
- Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер
- 09:20 26.03.2026
- Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота»
- 09:05 26.03.2026
- Лукашенко и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве
