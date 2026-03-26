Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg

11:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация в настоящее время изучает, как возможный рост цен на нефть до $200 отразится на экономике США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители представляет собой стандартную процедуру в периоды роста напряженности и не является прогнозом. Такой анализ направлен на обеспечение того, что американские власти будут готовы ко всем вариантам развития событий, включая затяжной конфликт.

Как отмечает агентство, еще до начала американо-израильской военной операции против Ирана глава Минфина США Скотт Бессент выражал обеспокоенность поводу того, что конфликт приведет к росту цен на нефть и навредит экономическому росту Соединенных Штатов. Эти опасения советники Бессента передавали в Белый дом.

В настоящее время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года держится в районе отметки $100 за баррель. Рекордные значения цены фиксировались в июле 2008 года, когда цена на Brent достигла $147 за баррель.

