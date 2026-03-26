Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране — Bloomberg

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, экспорт в Китай составит около 40 млн баррелей против 48 млн в феврале, поставки в Индию также снизятся — до примерно 23 млн баррелей.

Снижение связано с перебоями поставок из-за боевых действий и ограничений судоходства через Ормузский пролив. Часть объемов компания перенаправляет через порт Янбу на берегу Красного моря, однако его мощности недостаточны для полной компенсации.