В Саратовской области пресечена атака дронами на военный аэродром, злоумышленник задержан
12:00 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
53-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение должен был совершить теракт с помощью беспилотников на военном аэродроме, задержан в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России 1972 г. р.», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, россиянин был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины через иностранный интернет-мессенджер и по заданию куратора изъял из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор. «По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления. После выполнения задания он планировал выехать за границу», — пояснили в ЦОС.
НОВОСТИ
- 12:32 26.03.2026
- Иран призвал США сдаться и признать поражение
- 12:20 26.03.2026
- В Поволжье прогнозируют температурные рекорды — Гидрометцентр
- 12:05 26.03.2026
- Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране — Bloomberg
- 11:32 26.03.2026
- Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра — ФСБ
- 11:30 26.03.2026
- Собянин: На кинозаводе «Москино» появится павильон для подводных съемок
- 11:20 26.03.2026
- Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
- 11:05 26.03.2026
- Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
- 11:00 26.03.2026
- Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
- 10:32 26.03.2026
- США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
- 10:20 26.03.2026
- Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
