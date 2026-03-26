В Саратовской области пресечена атака дронами на военный аэродром, злоумышленник задержан

53-летний мужчина, который по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение должен был совершить теракт с помощью беспилотников на военном аэродроме, задержан в Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с СК России, МВД России и Росгвардией предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт в отношении одного из объектов Минобороны России. В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России 1972 г. р.», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, россиянин был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины через иностранный интернет-мессенджер и по заданию куратора изъял из схрона два квадрокоптера, две гранаты РКГ-3, два детонатора, 600 грамм пластичного взрывчатого вещества, один ретранслятор. «По требованию украинских спецслужб злоумышленник должен был установить дроны в 10 км от военного аэродрома, после чего активировать их и скрыться с места преступления. После выполнения задания он планировал выехать за границу», — пояснили в ЦОС.