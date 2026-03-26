Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра — ФСБ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ингушетии трех человек за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра и причастность к хищению 1,3 млн рублей у граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, трое местных жителей по сговору с сотрудниками украинских кол-центров совершили действия мошеннического характера, в результате которых гражданам РФ причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 1,3 млн рублей. «При проведении оперативно-разыскных мероприятий один из злоумышленников был задержан сотрудниками ФСБ России в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления, в котором содержались два SIM-бокса», — отметили в ЦОС.