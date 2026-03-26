Трое жителей Ингушетии задержаны за создание узла связи украинского кол-центра — ФСБ
11:32 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ингушетии трех человек за создание узла связи для украинского мошеннического кол-центра и причастность к хищению 1,3 млн рублей у граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, трое местных жителей по сговору с сотрудниками украинских кол-центров совершили действия мошеннического характера, в результате которых гражданам РФ причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 1,3 млн рублей. «При проведении оперативно-разыскных мероприятий один из злоумышленников был задержан сотрудниками ФСБ России в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления, в котором содержались два SIM-бокса», — отметили в ЦОС.
НОВОСТИ
- 12:32 26.03.2026
- Иран призвал США сдаться и признать поражение
- 12:20 26.03.2026
- В Поволжье прогнозируют температурные рекорды — Гидрометцентр
- 12:05 26.03.2026
- Saudi Aramco в апреле сократит поставки нефти в Азию на фоне конфликта в Иране — Bloomberg
- 12:00 26.03.2026
- В Саратовской области пресечена атака дронами на военный аэродром, злоумышленник задержан
- 11:30 26.03.2026
- Собянин: На кинозаводе «Москино» появится павильон для подводных съемок
- 11:20 26.03.2026
- Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
- 11:05 26.03.2026
- Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
- 11:00 26.03.2026
- Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
- 10:32 26.03.2026
- США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
- 10:20 26.03.2026
- Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать