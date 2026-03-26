Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна

Попытка сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) добиться от Белого дома начала сухопутной операции США на территории Ирана не увенчалась успехом. Об этом заявила член американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

«Поскольку президент [США Дональд Трамп] объявил о сворачивании ударов по Ирану, важно отметить, что кампания сенатора Грэма за ввод войск на территорию Ирана не состоится», — написала она в соцсети X.

Ранее Грэм неоднократно призывал начать наземную военную операцию в исламской республике. В интервью Fox News он заявил, что раз США смогли захватить японский остров Иводзима в ходе Второй мировой войны, то смогут захватить и остров Харк, где расположена ключевая нефтеэкспортная инфраструктура Ирана. Сенатор не упомянул, что во время битвы за Иводзиму (19 февраля — 26 марта 1945 года) потери США составили 28,6 тыс. человек, в том числе 6,8 тыс. погибших.