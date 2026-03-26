Попытка сенатора Грэма добиться ввода войск США в Иран провалилась — законодатель Луна
11:05 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) добиться от Белого дома начала сухопутной операции США на территории Ирана не увенчалась успехом. Об этом заявила член американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
«Поскольку президент [США Дональд Трамп] объявил о сворачивании ударов по Ирану, важно отметить, что кампания сенатора Грэма за ввод войск на территорию Ирана не состоится», — написала она в соцсети X.
Ранее Грэм неоднократно призывал начать наземную военную операцию в исламской республике. В интервью Fox News он заявил, что раз США смогли захватить японский остров Иводзима в ходе Второй мировой войны, то смогут захватить и остров Харк, где расположена ключевая нефтеэкспортная инфраструктура Ирана. Сенатор не упомянул, что во время битвы за Иводзиму (19 февраля — 26 марта 1945 года) потери США составили 28,6 тыс. человек, в том числе 6,8 тыс. погибших.
НОВОСТИ
- 11:20 26.03.2026
- Отключения мобильного интернета — это новая нормальность, уверен Боярский
- 11:00 26.03.2026
- Власти США готовятся к сценарию повышения цен на нефть до $200 — Bloomberg
- 10:32 26.03.2026
- США отменили военные учения с Аргентиной из-за конфликта с Ираном — СМИ
- 10:20 26.03.2026
- Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в США
- 10:07 26.03.2026
- Собянин: На месте пустыря в Бутовском лесопарке создали современный спорткластер
- 10:05 26.03.2026
- БПЛА атаковали военную базу США в Саудовской Аравии — Tasnim
- 10:00 26.03.2026
- Ученик напал на одноклассницу в Челябинске с сигнальным пистолетом
- 09:32 26.03.2026
- Запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны — Риттер
- 09:20 26.03.2026
- Стармер разрешил британским войскам задерживать суда «теневого флота»
- 09:05 26.03.2026
- Лукашенко и Ким Чен Ын подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве
