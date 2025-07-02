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На границе Польши с Германией и Литвой временно возобновляется пограничный контроль

19:22 02.07.2025 Источник: Интерфакс

С 7 июля по 5 августа на границе Польши с Германией и Литвой возобновляется пограничный контроль. Соответствующее заявление Министерств авнутренних дел Поьши опубликовал Государственный законодательный центр при польском правительстве.


В документе указано, что это решение принято в соответствие с Шенгенским соглашением, позволяющим временно восстанавливать контроль на границах, и объясняется возросшим потоком нелегальной миграции. Выходцы из Ближнего Востока через Белоруссию попадают в Литву и оттуда - в Польшу, указывают польские правоохранители.

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