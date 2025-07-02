Посольство РФ в Баку сообщает об обращениях сограждан о проверках у них документов «людьми в гражданском»

18:03 Источник: Интерфакс

Находящиеся в Азербайджане, в том числе с целью туризма, граждане России сообщили, что у них проверяли документы, интересовались целью пребывания в стране, некоторые сограждане сообщили о применении к ним физического насилия, сообщает посольство РФ в республике.

"За последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие", - говорится в заявлении, опубликованном в среду в телеграм-канале дипмиссии.

"Просим граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, сообщать о всех подобных случаях по телефону экстренной связи", - подчеркивается в сообщении.