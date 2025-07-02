Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году — Минобороны
17:40 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания начнет получать первые истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы, к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
«Я ожидаю, что F-35A начнут поступать [на вооружение] до конца этого десятилетия», — сказал он, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.
НОВОСТИ
- 18:05 02.07.2025
- Герман Греф: Искусственный интеллект – вишенка на торте, но сначала торт надо испечь
- 18:03 02.07.2025
- Посольство РФ в Баку сообщает об обращениях сограждан о проверках у них документов «людьми в гражданском»
- 17:12 02.07.2025
- В армию РФ в 2025 году уже поступили более 210 тыс. контрактников — Медведев
- 17:00 02.07.2025
- Послу РФ в Баку выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны — МИД Азербайджана
- 16:32 02.07.2025
- Структурные сдвиги в экономике РФ происходят быстрее ожиданий — Набиуллина
- 16:12 02.07.2025
- Далай-лама заявил о намерении сохранить традицию перерождения
- 16:00 02.07.2025
- Зеленский лишил гражданства Украины предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия
- 15:32 02.07.2025
- Эрдоган может вновь баллотироваться в президенты Турции, считает его советник
- 15:12 02.07.2025
- На Кубани мужчина осужден на 13 лет колонии за передачу СБУ данных о подлодках
- 15:00 02.07.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 235 военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать