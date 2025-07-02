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НОВОСТИ

Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году — Минобороны

17:40 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания начнет получать первые истребители F-35A, способные нести ядерные бомбы, к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Я ожидаю, что F-35A начнут поступать [на вооружение] до конца этого десятилетия», — сказал он, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

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