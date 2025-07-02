0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп США: Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект

22:20 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США о приостановке поставок ряда вооружений киевским властям не означает, что американские власти полностью прекращают оказание военной помощи Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация, — сказала она на регулярном брифинге для журналистов. — Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 02.07.2025
Анализ доклада ЦРУ по, якобы, вмешательству РФ в выборы в США «выявил многочисленные процедурные аномалии» - отчет
0
193
20:45 02.07.2025
По проекту ВСМ Москва - Санкт-Петербург организационный этап пройден - Савельев
0
226
20:06 02.07.2025
Фон дер Ляйен в ЕП ждет голосование по вотуму доверия в связи с делом о закупке вакцин для COVID-19
0
263
19:22 02.07.2025
На границе Польши с Германией и Литвой временно возобновляется пограничный контроль
0
291
18:40 02.07.2025
Трамп: Мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной
0
338
18:05 02.07.2025
Герман Греф: Искусственный интеллект – вишенка на торте, но сначала торт надо испечь
0
358
18:03 02.07.2025
Посольство РФ в Баку сообщает об обращениях сограждан о проверках у них документов «людьми в гражданском»
0
398
17:40 02.07.2025
Британия получит способные нести ядерное оружие истребители к 2030 году — Минобороны
0
393
17:12 02.07.2025
В армию РФ в 2025 году уже поступили более 210 тыс. контрактников — Медведев
0
394
17:00 02.07.2025
Послу РФ в Баку выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны — МИД Азербайджана
0
456

Возврат к списку