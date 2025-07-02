Госдеп США: Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США о приостановке поставок ряда вооружений киевским властям не означает, что американские власти полностью прекращают оказание военной помощи Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация, — сказала она на регулярном брифинге для журналистов. — Я подчеркну, что это не означает прекращения оказания помощи и поставок оружия Украине», — сказала она.