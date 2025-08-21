В ФРГ почти все партии против отправки военных Бундесвера на Украину - СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину. Об этом пишет телеканал NTV.

По его информации, два видных политика ХДС из восточных федеральных земель Германии высказались против присутствия военных ФРГ на Украине. Аналогичной позиции придерживаются и «Альтернатива для Германии», Левая партия, а также «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Раскритиковал подобную идею и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе, подчеркивает NTV.

В свою очередь новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте высказал мнение, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера.