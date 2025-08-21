0
0
367
НОВОСТИ

В ФРГ почти все партии против отправки военных Бундесвера на Украину - СМИ

20:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители практически всех политических партий Германии выступают против отправки военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину. Об этом пишет телеканал NTV.

По его информации, два видных политика ХДС из восточных федеральных земель Германии высказались против присутствия военных ФРГ на Украине. Аналогичной позиции придерживаются и «Альтернатива для Германии», Левая партия, а также «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Раскритиковал подобную идею и первый парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе, подчеркивает NTV.

В свою очередь новый уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Хеннинг Отте высказал мнение, что отправка военных ФРГ на Украину стала бы вызовом для Бундесвера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 20.08.2025
Капитаном атомного ледокола "Ямал" впервые назначена женщина - Марина Старовойтова
0
330
20:50 20.08.2025
Вооружение ВСУ поставляли 43 страны – источник ТАСС
0
366
19:41 20.08.2025
Впервые в истории Австралии военный предстанет перед судом за военные преступления
0
398
18:37 20.08.2025
Клиенты Сбера могут выбрать стиль банковских уведомлений
0
447
17:40 20.08.2025
РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
0
484
17:12 20.08.2025
Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
0
639
17:00 20.08.2025
Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
0
496
16:32 20.08.2025
В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
0
521
16:12 20.08.2025
Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
0
534
16:00 20.08.2025
Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
0
679

Возврат к списку