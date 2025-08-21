Капитаном атомного ледокола "Ямал" впервые назначена женщина - Марина Старовойтова

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, входит в состав ФГУП «Атомфлот», предприятие Росатома) впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова. Об этом было объявлено на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — объявил ведущий мероприятия. До этого Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».