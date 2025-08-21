0
0
288
НОВОСТИ

Капитаном атомного ледокола "Ямал" впервые назначена женщина - Марина Старовойтова

22:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, входит в состав ФГУП «Атомфлот», предприятие Росатома) впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова. Об этом было объявлено на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — объявил ведущий мероприятия. До этого Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:50 20.08.2025
Вооружение ВСУ поставляли 43 страны – источник ТАСС
0
366
20:00 20.08.2025
В ФРГ почти все партии против отправки военных Бундесвера на Украину - СМИ
0
400
19:41 20.08.2025
Впервые в истории Австралии военный предстанет перед судом за военные преступления
0
398
18:37 20.08.2025
Клиенты Сбера могут выбрать стиль банковских уведомлений
0
447
17:40 20.08.2025
РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
0
484
17:12 20.08.2025
Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
0
639
17:00 20.08.2025
Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
0
496
16:32 20.08.2025
В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
0
521
16:12 20.08.2025
Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
0
534
16:00 20.08.2025
Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
0
679

Возврат к списку