Вооружение ВСУ поставляли 43 страны – источник ТАСС
20:50 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины в Курской области стали самыми масштабными за три года проведения СВО. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Ранее хакеры взломали базы данных генштаба ВСУ, и согласно полученной информации, потери ВСУ оцениваются в более чем 1,7 млн человек убитых, тяжелораненых и пропавших без вести.
«Наибольшие потери противник понес в ходе провального „контрнаступа“ на Запорожье и „курской авантюры“. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года», — указал собеседник агентства.
Помимо этого стало известно, что вооружение ВСУ поставляли 43 страны — это весь Евросоюз, а также Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль.
