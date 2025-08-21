0
НОВОСТИ

Впервые в истории Австралии военный предстанет перед судом за военные преступления

19:41 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащий австралийской армии предстанет перед судом за военные преступления. Это первый случай в истории страны. Бывший австралийский спецназовец Оливер Шульц обвиняется в убийстве жителя одной из афганских дереень в 2012 году. Дело будет слушаться в Верховном суде штата Новый Южный Уэльс, сообщает австралийская телекомпания ABC. Если Шульца признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

