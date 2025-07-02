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НОВОСТИ

Фон дер Ляйен в ЕП ждет голосование по вотуму доверия в связи с делом о закупке вакцин для COVID-19

20:06 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) проведет на следующей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источники, об этом проинформировала глава ЕП Роберта Метсола лидеров фракций Европарламента.

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