Фон дер Ляйен в ЕП ждет голосование по вотуму доверия в связи с делом о закупке вакцин для COVID-19

20:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) проведет на следующей неделе голосование по вопросу о вотуме доверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с предполагаемыми злоупотреблениями при закупке вакцин против COVID-19. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источники, об этом проинформировала глава ЕП Роберта Метсола лидеров фракций Европарламента.