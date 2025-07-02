Трамп: Мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной
18:40 02.07.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля.
По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на реэкспортные поставки составит 40%. В свою очередь Вьетнам согласился отменить все пошлины на товары из США.
"Они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, и мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент отметил, что договорённость была достигнута после личных переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.
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