Трамп: Мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной

18:40 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля.

По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на реэкспортные поставки составит 40%. В свою очередь Вьетнам согласился отменить все пошлины на товары из США.

"Они откроют свой рынок для Соединенных Штатов, и мы сможем продавать нашу продукцию Вьетнаму с нулевой пошлиной", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент отметил, что договорённость была достигнута после личных переговоров с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом.