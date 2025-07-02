По проекту ВСМ Москва - Санкт-Петербург организационный этап пройден - Савельев
20:45 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург на сегодняшний день полностью структурирован, обеспечен финансированием и находится на завершающей стадии проектирования трассы, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с кабмином.
«По состоянию на сегодняшний день организационный этап пройден. Проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием», — сказал он.
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