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НОВОСТИ

По проекту ВСМ Москва - Санкт-Петербург организационный этап пройден - Савельев

20:45 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург на сегодняшний день полностью структурирован, обеспечен финансированием и находится на завершающей стадии проектирования трассы, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с кабмином.

«По состоянию на сегодняшний день организационный этап пройден. Проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием», — сказал он.

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