Нетаньяху заявил, что возможная выдача ордера МУС не остановит ни Израиль, ни его лично
18:34 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на внутрифракционном совещании своей партии «Ликуд» в парламенте, что возможная выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест не остановит ни его лично, ни его страну, продолжающую вести боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщил портал Ynet.
По его информации, Нетаньяху назвал «скандалом» возможный ордер МУС, который также грозит министру обороны Израиля Йоаву Галанту. «Это не остановит ни меня, ни нас», — сказал премьер однопартийцам, передает портал.
От публичных высказываний по поводу возможных действий МУС Нетаньяху пока воздерживается.
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