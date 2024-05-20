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НОВОСТИ

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции республики

21:00 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости подготовки и принятия гражданской конституции республики взамен действующей после военного переворота 1980 года.

«С нынешней конституцией Турция не может двигаться [вперед], ей необходима новая. Принятием нового основного закона турецкая демократия должна покончить с традицией переворотов. Верю в необходимость воплощения в жизнь идеала новой, гражданской конституции для 85 млн [жителей Турции] в новом столетии. Будущие поколения заслуживают того, чтобы ими управляла либеральная конституция», — сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

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