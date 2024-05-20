Агентство IRNA назвало возможную причину крушения вертолета президента Ирана
16:43 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси «произошло из-за технической неисправности». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Агентство не уточняет характер проблем с вертолетом.
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