Возможные изменения в НДФЛ для разных категорий доходов не должны коснуться большей части граждан - Силуанов
15:55 20.05.2024 Источник: Интерфакс
Возможные решения в отношении прогрессивной шкалы НДФЛ не должны коснуться большей части граждан, а должны затронуть только налогоплательщиков с высокими доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы (...) предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы", - сказал он заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.
"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке", - сказал также министр.
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