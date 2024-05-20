Возможные изменения в НДФЛ для разных категорий доходов не должны коснуться большей части граждан - Силуанов

15:55 Источник: Интерфакс

Возможные решения в отношении прогрессивной шкалы НДФЛ не должны коснуться большей части граждан, а должны затронуть только налогоплательщиков с высокими доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы (...) предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы", - сказал он заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке", - сказал также министр.