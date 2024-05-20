Сбер проводит в России марафон по очистке рек

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Уже много лет Сбер помогает сохранять экосистемы российских рек и развивать экологическую культуру в стране. В этом году банк расширяет собственный проект по очистке водных ресурсов «День Волги» и запускает масштабный марафон по очистке берегов Дона, Москвы-реки, сибирских рек и их притоков и других водных объектов страны.

«В России набирает обороты реализация важного федерального проекта «Чистая вода», его цель – оздоровить реки, один из ценнейших ресурсов нашей страны, – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сбер не может оставаться в стороне. Уже несколько лет подряд наши сотрудники, клиенты и партнёры охотно участвуют в ежегодных активностях по сохранению Волги. В этом сезоне мы решили расширить наш проект и помочь другим водоёмам стать чище. Мы масштабировали свой экопроект, чтобы выйти с субботниками и зелёными активностями на берега Дона, Оби, Иртыша, Енисея и других рек страны. Сделать российские реки чище может любой желающий – присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтеров».

Ключевым направлением марафона остаются экологические мероприятия, приуроченные к Дню Волги – в четвертый раз волонтеры банка вместе с неравнодушными клиентами и партнерами Сбера очистят берега реки от мусора и подготовят их к пляжному сезону в 15 городах по всему течению Волги – от Твери до Астрахани. На берегах реки высадят деревья, в воду выпустят мальков ценных вид рыб. В рамках мероприятий пройдут викторины и игры на экологическую тематику, и юудут подведены итоги конкурса на лучший логотип акции «День Волги».

В этом году Сбер впервые поможет в сохранении и уборке Дона. Марафон экоактивностей на берегах этой реки банк объединил в один проект – «Чисто на Дону. От истока до устья». Стартовала программа в станице Старочкеркасской в формате семейного фестиваля-пикника с подвижными играми, викторинами и другими активностями по зеленому просвещению в День реки Дон, который отмечается ежегодно в третью субботу мая в рамках Всероссийской акции «Вода России».

Программой «Чисто на Дону. От истока до устья» предусмотрено издание просветительского буклета по экологическому туризму на реке, причем иллюстрации для него будут сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Новая брошюра отлично подойдет для проведения экоуроков в школах. Вместе с сотрудниками музея-заповедника «Дивногорье» в Воронежской области Сбер разработает аудиогид по экотропе, которая идёт по берегу реки Тихая сосна до впадения в Дон.

Серия экоактивностей Сбера также включает «Марафон рек и парков», который прошёл в городах Сибири на реках Абакан, Енисей, Иртыш, Обь и Томь. Волонтеры Сбера собрали более 25 т мусора. Были организованы мастер-классы, например участники раскрашивали экошопперы и строили скворечники, а самые маленькие – активно и весело проводили время в компании аниматоров. Завершилась акция 19 мая субботником, который прошел в Новосибирске в парке «У моря Обского» и в Абакане в парке культуры и отдыха.

Экологические активности по уборке береговых территорий Москва-реки, водоёмов и прудов столицы пройдут в течении лета и также будут включать развлекательные мероприятия и просветительскую программу по зеленому образу жизни.

Субботники пройдут не только на берегах рек, так в г. Челябинске 25 мая пройдет масштабный субботник на берегу озера Шершни. Мероприятие приурочено к открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов в рамках национального проекта «Экология».

Марафон рек Сбера продлится все лето – до сентября 2024 года. Присоединиться к экоакции очень просто – достаточно зарегестрироваться на мероприятие в календаре платформы по полезным привычкам и волонтерству Сберегаем вместе.