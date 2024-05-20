Президент Токаев: Россия — наш ключевой стратегический партнер, союзник

17:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан при выстраивании диалога с Россией исходит из стратегического и союзнического характера отношений. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Россия — наш ключевой стратегический партнер, союзник. Поэтому в наших взаимоотношениях с российским государством мы исходим именно из этого, — сказал президент Казахстана. — Данный тезис был подтвержден в ходе визита президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого года».