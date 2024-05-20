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Шохин выступил за постепенный отказ от практики временных налоговых решений

15:45 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государству надо постепенно отказываться от практики введения временных решений в налоговой сфере, заявил глава РСПП Александр Шохин на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы шаг за шагом должны все-таки отказываться от временных решений. Понятно, что многие из них были обусловлены кризисными ситуациями: ковид, ситуация, связанная с санкционным давлением, а до этого глобальный кризис. Очень часто эти решения были неизбежными. Но тем не менее, чем больше такого рода решений будет перекладываться в какие-то системные, формульные механизмы, когда мы понимаем, что при наступлении того или иного события мы должны менять фискальную систему тем или иным образом, тем предсказуемость, безусловно, будет выше», — сказал Шохин.

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