США не намерены отказываться от санкций в отношении Ирана

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены в полном объеме сохранять санкции в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов, несмотря на гибель президента Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в авиакатастрофе. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством», — сказал он.