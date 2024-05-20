США не намерены отказываться от санкций в отношении Ирана
21:30 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены в полном объеме сохранять санкции в отношении Ирана, в том числе в отношении воздушных судов, несмотря на гибель президента Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в авиакатастрофе. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы совершенно не собираемся извиняться за санкционный режим. Иранское правительство использовало свои воздушные суда в целях транспортировки оборудования для поддержки терроризма. В связи с этим мы продолжим осуществлять в полном объеме санкционный режим, в том числе санкции в отношении воздушных судов, используемых иранским правительством», — сказал он.
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