Президент РФ сомневается, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине
23:00 28.06.2026 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что европейские лидеры на саммите "семерки" повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.
"Сомневаюсь, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине", - цитирует президента РФ ИС "Вести". В интервью Павлу Зарубину Путин также назвал Трампа зрелым и опытным политиком, говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:46 28.06.2026
- Путин: Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий
- 20:21 28.06.2026
- Путин: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива
- 18:20 28.06.2026
- Жара в Германии перешагнула отметку в +40С
- 16:00 28.06.2026
- Правительство РФ приняло решение о снижении нормы обязательных продаж бензина на бирже
- 15:00 28.06.2026
- СМИ назвали цену восстановления разрушений после ударов Ирана по базе США в Бахренйе
- 14:46 28.06.2026
- Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами
- 13:00 28.06.2026
- Со следующего года в Сербии восстанавливается призыв в армию на срочную службу
- 12:05 28.06.2026
- В Лейпциге из-за жары встали трамваи – не выдерживают рельсы
- 11:45 28.06.2026
- Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию» на Украине - Маск
- 10:22 28.06.2026
- КСИР пообещал в ближайшие дни устроить «настоящий ад» на ближневосточных базах США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать