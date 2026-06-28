Президент РФ сомневается, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине

23:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что европейские лидеры на саммите "семерки" повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.

"Сомневаюсь, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине", - цитирует президента РФ ИС "Вести". В интервью Павлу Зарубину Путин также назвал Трампа зрелым и опытным политиком, говорится в сообщении.