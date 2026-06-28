Правительство РФ приняло решение о снижении нормы обязательных продаж бензина на бирже

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство уже приняло решение о снижении норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%, а также об ограничении шага по колебаниям цены на торгах. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Во-первых, это решение мы обсуждали на штабе. Это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации именно на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено. Уже решение принято. И также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки. Это тоже стабилизирует ситуацию с ценами на бирже», — сказал Новак.