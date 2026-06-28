Путин: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива

20:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал Путин.