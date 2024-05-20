Названа дата внеочередных выборов президента Ирана

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19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента», — приводит его слова агентство Mehr.