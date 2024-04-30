0
0
41
НОВОСТИ

За отказ исполнять приказы наказаны около 15 тыс. солдат ВСУ - Рада

17:10 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 15 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили дисциплинарные наказания за отказ исполнять приказы или самовольное оставление военной части. Об этом рассказал депутат Верховной рады Юрий Камельчук от пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Категория, о которой мало кто говорит, это те, кто получил дисциплинарные наказания, уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тыс., которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его или где-то покинули самовольно военную часть», — сказал он в видеофрагменте, опубликованном в телеграм-канале издания «Страна».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 30.04.2024
Заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду отклонили
0
32
16:50 30.04.2024
Из-за помощи Израилю суд ООН вводить временные меры в отношении Германии
0
111
15:45 30.04.2024
Пять человек, обвиняемые в поджоге пожарного вертолета в Москве, арестованы
0
193
14:30 30.04.2024
США спланировали ряд военных конфликтов, выделяя на них миллиарды - Мадуро
0
257
13:30 30.04.2024
Украинские власти хотят взять под контроль Telegram
0
415
13:20 30.04.2024
Из-за укуса клеща к медикам обратились более 24,6 тысячи россиян - Роспотребнадзор
0
362
13:10 30.04.2024
На сороковой день трагедии у «Крокус сити холла» архиепископ Фома совершает панихиду
0
344
12:20 30.04.2024
Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News - портал
0
436
12:10 30.04.2024
За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев
0
405
11:20 30.04.2024
Танки для ВСУ непригодны и поставки Leopard носят медийный характер - эксперт
0
484

Возврат к списку