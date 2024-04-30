За отказ исполнять приказы наказаны около 15 тыс. солдат ВСУ - Рада

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 15 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили дисциплинарные наказания за отказ исполнять приказы или самовольное оставление военной части. Об этом рассказал депутат Верховной рады Юрий Камельчук от пропрезидентской партии «Слуга народа».



«Категория, о которой мало кто говорит, это те, кто получил дисциплинарные наказания, уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тыс., которые или не исполнили приказ, или отказались исполнять его или где-то покинули самовольно военную часть», — сказал он в видеофрагменте, опубликованном в телеграм-канале издания «Страна».



