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Заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду отклонили

17:20 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции отклонили заявки на аккредитацию на Олимпийские игры от более чем 20 россиян, собиравшихся поехать в Париж волонтерами. Об этом сообщила ТАСС одна претенденток, получившая письменный отказ от оргкомитета «Париж-2024».

«Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду, — сказала собеседница ТАСС, ранее отработавшая волонтером на пяти летних и зимних Играх. — Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ».

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