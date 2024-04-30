Заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду отклонили
17:20 30.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вчера я получила от оргкомитета официальное письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку в качестве волонтера на Олимпиаду, — сказала собеседница ТАСС, ранее отработавшая волонтером на пяти летних и зимних Играх. — Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ».
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