Следующий шаг искусственного интеллекта – выход в физический мир, считают в Сбере

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Следующий шаг искусственного интеллекта (AI) – выход в физический мир. Об этом Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, рассказал во время своей лекции «Новые горизонты с AI» в Волгоградском государственном техническом университете. Эта лекция для студентов стала первой в этом году в цикле регулярных образовательных мероприятий по AI, приуроченных к ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

Как отметил Александр Ведяхин, лекцию на эту тему он уже читал в Волгограде весной прошлого года, однако с тех пор многое в искусственном интеллекте изменилось. Во-первых, в эту сферу по всему миру стали вкладывать намного больше денег – прежде всего в людей, а также в железо, на котором обучаются все более сложные AI-модели. Ожидаемый объем рынка к 2030 году – свыше 2 трлн долл.

Другой тренд – постоянно растущая скорость выхода новых AI-релизов. Период от появления идеи до ее внедрения сегодня сократился до нескольких месяцев, а раньше это занимало годы. Новые релизы AI-моделей выходят раз в неделю, а то и раз в три дня. И модели становятся все более умными — тест Тьюринга уже давно пройден. При этом гонка за искусственным интеллектом сосредоточена прежде всего в трех странах: США, Китае и России. Учитывая, что затраты на обучение новых моделей порой измеряются миллиардами долларов, делать это могут единицы компаний, и среди них две российские – Сбер и «Яндекс».

«Искусственный интеллект – технология для любого бизнеса, – подчеркнул Александр Ведяхин. – Если в компании не используют AI, идти работать туда не надо. Это все равно, что они не пользуются компьютерами. Там будут гораздо меньше зарабатывать, и у вас будет гораздо меньше перспектив. Если компания использует искусственный интеллект, туда надо обязательно идти».

Александр Ведяхин рассказал о перспективах дальнейшего развития искусственного интеллекта. Он особо отметил инсайты, которые модель Сбера GigaChat и другие LLM-модели могут дать менеджерам для решения различных управленческих задач. Генеративный AI помогает получать новые инсайты и дизайнерам – для этого есть нейросеть Сбера Kandinsky. А для инженеров сейчас открываются огромные перспективы сократить время, которое проходит от дизайна до технологической документации какого-либо изделия или устройства. Сейчас это занимает год-полтора, а можно уложиться в 10 дней. Искусственный интеллект позволяет проходить инженерно-дизайнерский цикл очень быстро.

Александр Ведяхин отметил, что необязательно всем сегодня идти в дата-сайентисты – достаточно использовать AI для решения своих прикладных задач. И следующий шаг искусственного интеллекта – выход в физический мир.

«Вы можете быть максимально прикладными и максимально интересными для рынка труда, можете быть максимально востребованы на рынке труда с хорошей зарплатой и хорошими перспективами, – отметил Александр Ведяхин. – Вам будет интересно работать – это огромное счастье, когда работать интересно. Вы можете решать интересные задачи, которые будут вас драйвить, вместе с интересными людьми и зарабатывать хорошие деньги».

Он также отметил важность мягких навыков – таких, как аналитическое и креативное мышление, инженерный подход, устойчивость, гибкость, принятие решений, мотивация, самоосознанность, обучение на протяжении всей жизни, лидерство, коллаборация, управление проектами. Все они дают дополнительные перспективы в карьере и жизни. И спрос на такие навыки продолжит расти, в том числе в AI-сфере.

Также сегодня в ВГТУ выступают и другие специалисты в сфере AI. Они рассказывают о работе генеративного искусственного интеллекта, мультимодальных моделях, использовании AI для развития мягких навыков, регионального телевещания и анимационного производства, эмоциональном искусственном интеллекте, основах промпт-инжиниринга, применении LLM в реальных бизнес-кейсах и для организации перевода на русский жестовый язык.

В течение года такие лекции запланированы в Ярославле, Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске, Калининграде и других городах.