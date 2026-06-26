Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября — Собянин
17:50 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Москве, на северо-востоке, в районе Южное Медведково завершается реконструкция здания школы № 285. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масштабная программа реконструкции московских школ набирает обороты и по новому стандарту обустроены уже 55 зданий.
"В этом году завершим работы еще в 100 зданиях. Среди них школа № 285 в Ясном проезде (Южное Медведково), которая вновь откроется 1 сентября. Уже обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, сделали перегородки и стяжку пола, выполнили внутреннюю отделку. Сейчас ведется сборка и установка оборудования и мебели, завершается благоустройство территории. Основное внимание уделяем организации современной образовательной среды", — отметил градоначальник. Как сообщил Собянин, школа будет полностью реконструирована, и 1 сентября дети придут уже почти в новое здание.
Процесс ремонта 100 школ также планируется завершить к следующему учебному году, чтобы дети могли заниматься в тех образовательных учреждениях, к которым они привыкли.
Кроме того, в Южном Медведкове модернизируется социальная инфраструктура, например, ремонтируются и строятся медицинские объекты. Например, на Полярной улице построены детская поликлиника № 110 (филиал № 2), два детских сада и школа. Проведена комплексная реконструкция головного здания поликлиники № 218 в проезде Шокальского. Там реконструировали районный центр «Мои документы», открыли центр московского долголетия и современный культурно-досуговый центр «Полярный», а также благоустроили основные участки парка «Яуза»
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