Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября — Собянин

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Москве, на северо-востоке, в районе Южное Медведково завершается реконструкция здания школы № 285. По словам мэра столицы Сергея Собянина, масштабная программа реконструкции московских школ набирает обороты и по новому стандарту обустроены уже 55 зданий.

"В этом году завершим работы еще в 100 зданиях. Среди них школа № 285 в Ясном проезде (Южное Медведково), которая вновь откроется 1 сентября. Уже обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, сделали перегородки и стяжку пола, выполнили внутреннюю отделку. Сейчас ведется сборка и установка оборудования и мебели, завершается благоустройство территории. Основное внимание уделяем организации современной образовательной среды", — отметил градоначальник. Как сообщил Собянин, школа будет полностью реконструирована, и 1 сентября дети придут уже почти в новое здание.

Процесс ремонта 100 школ также планируется завершить к следующему учебному году, чтобы дети могли заниматься в тех образовательных учреждениях, к которым они привыкли.

Кроме того, в Южном Медведкове модернизируется социальная инфраструктура, например, ремонтируются и строятся медицинские объекты. Например, на Полярной улице построены детская поликлиника № 110 (филиал № 2), два детских сада и школа. Проведена комплексная реконструкция головного здания поликлиники № 218 в проезде Шокальского. Там реконструировали районный центр «Мои документы», открыли центр московского долголетия и современный культурно-досуговый центр «Полярный», а также благоустроили основные участки парка «Яуза»