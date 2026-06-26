МВД заявило о существовании более 300 кол-центров с четкими векторами кибератаки на Россию

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД заявило о существовании более 300 кол-центров с четкими векторами кибератак на конкретную страну, то есть на Россию. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Эксперты называют, что существует более 300 кол-центров с четкими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», — сказал он на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).