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За авторизацию пользователей в РФ через зарубежные сервисы введен штраф

19:10 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Согласно закону, Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

Мера распространится исключительно на владельцев сайтов, будь то юридические или физические лица, а не на самих пользователей. «Именно на эту категорию лиц — владельцев сайтов — возлагается ответственность за нарушение закона. Абсолютное число наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся», — ранее пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»).

По действующему законодательству, на территории РФ авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо. Неисполнение этого требования повлечет штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, владеющих сайтом, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей — для юрлиц


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