Пираты угрожают убить экипаж захваченного у Сомали танкера
16:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сомалийские пираты пригрозили убить членов экипажа нефтяного танкера Eureka, захваченного в начале мая и удерживаемого у побережья Сомали, если в ближайшее время не будет выплачен выкуп. Об этом сообщил портал Garowe Online со ссылкой на родственников моряков.
По его данным, на борту находятся 12 человек — 8 граждан Египта и 4 гражданина Индии. Родственники моряков сообщили, что переговоры об их освобождении зашли в тупик. На этом фоне похитители пригрозили убить или вывезти часть экипажа с судна в удаленный горный район, чтобы усилить давление на владельца танкера.
Портал отмечает, что кризис обострился после задержки с переводом средств. По словам супруги одного из удерживаемых моряков, ранее была достигнута предварительная договоренность по выкупу, однако сделка сорвалась из-за технических задержек. Источники Garowe Online утверждают, что владелец судна запросил дополнительное время для завершения перевода, но пираты отказались продлить срок.
Нефтяной танкер Eureka, следовавший под флагом Того, был захвачен 2 мая после выхода из йеменских вод и уведен к сомалийскому побережью в районе Пунтленда. МИД Египта ранее сообщил, что отслеживает ситуацию и поддерживает контакты с посольством Египта в Могадишо, а также с федеральными властями Сомали для освобождения моряков.
Глава Египетского профсоюза морских офицеров Эль-Сайед эш-Шазли заявил, что подобные угрозы могут быть попыткой психологического давления для ускорения выплаты выкупа. По его словам, имеющиеся признаки не указывают на подготовку убийства заложников, однако ситуация вызывает серьезные опасения.
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