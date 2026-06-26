Песков заявил, что гордится гимнастками из РФ, решившими не выступать на Кубке вызова

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что гордится решением сборной РФ по художественной гимнастике отказаться от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке.

«Считаем это неприемлемым (запрет организаторов гимнасткам из РФ выступать под своим флагом — прим. ТАСС), гордимся принятым решением руководства нашей команды», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое решение российских спортсменок.