Песков заявил, что гордится гимнастками из РФ, решившими не выступать на Кубке вызова
17:40 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что гордится решением сборной РФ по художественной гимнастике отказаться от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке.
«Считаем это неприемлемым (запрет организаторов гимнасткам из РФ выступать под своим флагом — прим. ТАСС), гордимся принятым решением руководства нашей команды», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле такое решение российских спортсменок.
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