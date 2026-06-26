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Массовая драка депутатов произошла в парламенте Грузии

21:35 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая драка произошла в парламенте Грузии с участием депутатов правящей партии «Грузинская места - Демократическая Грузия» и оппозиционной «Гахария за Грузию». Кадры конфликта публикуют местные телеканалы.

Драка случилась в конце последнего заседания весенней сессии, на котором с отчетом выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В драке, в частности, участвовал депутат «Грузинской мечты», трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе.

Словесная перепалка, которая переросла в драку, началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес Кобахидзе. Из-за начавшейся потасовки он прервал выступление, а парламент прекратил прямую трансляцию заседания.


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