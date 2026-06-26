Массовая драка депутатов произошла в парламенте Грузии

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая драка произошла в парламенте Грузии с участием депутатов правящей партии «Грузинская места - Демократическая Грузия» и оппозиционной «Гахария за Грузию». Кадры конфликта публикуют местные телеканалы.



Драка случилась в конце последнего заседания весенней сессии, на котором с отчетом выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В драке, в частности, участвовал депутат «Грузинской мечты», трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе.



Словесная перепалка, которая переросла в драку, началась после того, как оппозиционный депутат Георгий Шарашидзе с трибуны выступил с критикой в адрес Кобахидзе. Из-за начавшейся потасовки он прервал выступление, а парламент прекратил прямую трансляцию заседания.





