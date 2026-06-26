Закон по противодействию телефонным и интернет-мошенникам подписан Путиным

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам.



Документ содержит более 20 норм. Так, он предусматривает возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, который можно будет снять только в МФЦ. Также в рамках нововведений будут разрешены массовые вызовы, если они осуществляются для информирования абонентов и оператор обязан их произвести на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка.



Кроме того, законом ограничивается до 20 максимальное число карт, оформленных на одного человека. Помимо этого, согласно документу, банки и операторы связи обязаны компенсировать клиентам украденные мошенниками средства, если сами банки и операторы не выполнили обязательства по пресечению вредоносных действий.



