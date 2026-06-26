Собянин: До конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех МЦД

17:37

Оплатить проезд по биометрии к концу года можно будет на всех Московских центральных диаметрах (МЦД). По словам мэра столицы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня этот способ оплаты проезда возможен на МЦД-1.

"До конца июля он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, до конца года — на МЦД-3. Таким образом, сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы: метро, МЦК и МЦД", — рассказал градоначальник.

В случае, если пассажир зарегистрирован в приложении «Метро Москвы», повторная регистрация для использования этого способа не потребуется. Пассажиру при оплате надо посмотреть в видеокамеру на турникете, на котором изображены черные стикеры на створках. По словам мэра, использование чужой фотографии исключено, так как в сервис встроена система защиты Liveness, способная отличать лицо человека от изображения. «Москва — мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии», — отметил глава города.

Платежный сервис действует на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах, а теперь и на станциях МЦД-1 с турникетами. К настоящему времени в системе зарегистрировались более 880 тыс. человек.