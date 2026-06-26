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Армения и Иран обсудили развитие инфраструктуры в пограничной зоне

21:50 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял иранскую делегацию во главе с вице-президентом Хамидом Пурмохаммади, обсуждался вопрос строительства второго моста на границе двух стран. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Собеседники обсудили реализацию программ, направленных на развитие инфраструктуры армяно-иранской границы. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся строительства второго моста и нового терминала, последовательного развития сотрудничества в таможенном секторе и таможенных процедурах. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в энергетическом секторе», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что были упомянуты совместные проекты дорожного строительства, а также шаги, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, инфраструктуре и других секторах, состоялся обмен мнениями о процессах разблокировки региональных коммуникационных маршрутов.

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