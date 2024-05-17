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Правовая система Украины должна ответить на вопрос о легитимности Зеленского — Путин

14:12 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами, уверен президент РФ Владимир Путин.

«По поводу легитимности — на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал глава государства журналистам по итогам госвизита в Китай. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

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