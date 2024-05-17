Баку потребовал извинений от Парижа за слова главы МВД, назвавшего Азербайджан диктатурой
15:32 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Азербайджана потребовал извинений от Франции за высказывание министра внутренних дел этой страны Жеральда Дарманена.
16 мая в интервью телеканалу France 2 французский министр назвал Азербайджан диктатурой.
«Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще более негативному влиянию на азербайджано-французские отношения», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он подчеркнул, что подобные заявления с французской стороны «абсолютно неприемлемы и решительно отвергаются азербайджанской стороной». Официальный представитель азербайджанского МИД отметил, что «в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков убивают протестующих, широко распространены исламофобия и случаи нападения на мусульман, а также антисемитизм, в Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы».
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