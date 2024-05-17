0
0
148
НОВОСТИ

США, вводя санкции, «пилят сук, на котором сидят», заявил Путин

16:12 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти, вводя финансовые ограничения против России, сами себе наносят непоправимый ущерб, они «пилят сук, на котором сидят». Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«По мере того, как по политическим соображениям власти в США подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества — сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками — просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться», — прокомментировал Путин введенные со стороны США ограничения в расчетах с Россией.

Вместе с тем глава государства указал и на плюсы в связи со сложившейся ситуацией. «Эта ситуация, при которой одна страна диктует всему оставшемуся миру свою волю, в том числе и в политической сфере, используя финансовые и экономические инструменты, она неприемлема. И все страны мира (реагируют на ситуацию — прим. ТАСС). Надо посмотреть только на объемы резервов в долларах, они уменьшаются. Весь мир реагирует. Я думаю, что процесс этот неизбежен», — отметил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 17.05.2024
РФ уже взяла под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления — WP
0
47
17:00 17.05.2024
В Одессе произошло несколько взрывов
0
79
16:50 17.05.2024
Благодаря искусственному интеллекту прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году превысит 100 миллиардов
0
96
16:44 17.05.2024
Следующий шаг искусственного интеллекта – выход в физический мир, считают в Сбере
0
112
16:32 17.05.2024
Платформа «Северный полюс» вернулась в Мурманск после 1,5 лет экспедиции в Арктике
0
139
16:00 17.05.2024
Сырский заявил об опасности выхода ВС РФ в тыл ВСУ в Харьковской области
0
193
15:32 17.05.2024
Баку потребовал извинений от Парижа за слова главы МВД, назвавшего Азербайджан диктатурой
0
225
15:12 17.05.2024
Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход
0
265
15:00 17.05.2024
Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях сообщества — ЕК
0
282
14:32 17.05.2024
Обсуждаются разные маршруты для «Силы Сибири — 2», в том числе через СМП — Путин
0
333

Возврат к списку