МВД РФ не выдвигало и не поддерживает инициативы по ограничениям в отношении праворульных авто
18:30 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД России не выдвигало инициатив ввести дополнительные обременения на транспортные средства с правым расположением рулевого управления, ведомство выступает категорически против против каких-либо ограничений в их эксплуатации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В связи с появлением в СМИ сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает, — написала она в своем телеграм-канале. — МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей».
НОВОСТИ
- 19:10 23.09.2025
- Трамп рассказал, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату
- 18:57 23.09.2025
- Финальный этап ХX Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Сочи
- 18:45 23.09.2025
- Прибыль российских банков в августе снизилась почти вдвое по сравнение с июлем, 2025 - ЦБ
- 18:35 23.09.2025
- Глава МВД Польши распорядился открыть пункты пропуска на границе с Белоруссией
- 17:42 23.09.2025
- Трамп может признать суверенитет Израиля над территориями на Западном берегу — СМИ
- 17:40 23.09.2025
- Мистер Мяус, Лу, Квикки и Вин из вселенной Самоката поселились на детских и молодежных СберКартах
- 17:12 23.09.2025
- Метеорологическая осень придет в Москву в среду, она станет самой поздней в истории
- 17:00 23.09.2025
- США не примут новые меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть и газ — Рубио
- 16:32 23.09.2025
- Польша откроет границу с Белоруссией — Туск
- 16:12 23.09.2025
- Необходимо усилить парламентский контроль за тарифами на ЖКУ — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать