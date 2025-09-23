0
НОВОСТИ

МВД РФ не выдвигало и не поддерживает инициативы по ограничениям в отношении праворульных авто

18:30 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России не выдвигало инициатив ввести дополнительные обременения на транспортные средства с правым расположением рулевого управления, ведомство выступает категорически против против каких-либо ограничений в их эксплуатации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления информирую, что МВД России такие инициативы не выдвигало и не поддерживает, — написала она в своем телеграм-канале. — МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей».

