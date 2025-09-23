Прибыль российских банков в августе снизилась почти вдвое по сравнение с июлем, 2025 - ЦБ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки в августе получили прибыль в размере 203 млрд рублей против прибыли в 397 млрд рублей в июле, следует из материалов ЦБ РФ. «Прибыль сектора (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков) составила 203 млрд руб., что существенно ниже 397 млрд руб. в июле», — отмечает регулятор.

С начала года банки заработали 2,3 трлн руб., что немного ниже 2,4 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.