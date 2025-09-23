0
НОВОСТИ

Глава МВД Польши распорядился открыть пункты пропуска на границе с Белоруссией

18:35 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении в ночь на 25 сентября движения через пункты пропуска на границе с Белоруссией, остававшиеся закрытыми с 12 сентября в связи с учениями «Запад-2025».

«Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00:00 (01:00 мск 25 сентября — прим. ТАСС) возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией», — говорится в публикации на его странице в социальной сети X.

О решении возобновить работу погранпереходов на границе с Белоруссией проинформировал несколькими часами ранее польский премьер Дональд Туск.

