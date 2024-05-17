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НОВОСТИ

Сырский заявил об опасности выхода ВС РФ в тыл ВСУ в Харьковской области

16:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об опасности выхода российских подразделений в тыл украинских войск в Харьковской области.

В своем телеграм-канале он сообщил, что зона боевых действий в регионе увеличилась. При этом главком ВСУ выразил опасение возможностью развертывания наступления в тыл украинских войск.

«Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои», — отметил Сырский. Он добавил, что провел работу на месте, в частности посвященную перегруппировке войск и вопросам обеспечения.

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