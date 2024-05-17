Обсуждаются разные маршруты для «Силы Сибири — 2», в том числе через СМП — Путин
14:32 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможны разные маршруты поставок российских углеводородов в Китай, в том числе и по Северному морскому пути (СМП) за счет увеличения танкерного флота, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Газпром», наши нефтяные компании, безусловно, договорятся. Там разные маршруты же существуют. Вот один из них через Монголию, причем в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Специалисты должны решить, как лучше поступить. Можно «подкупить» танкерный флот и по Северному морскому пути наладить [поставки] почти как по трубе. Все варианты возможны. Они все приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший. Уверен, что эта работа тоже будет завершена», — сказал он, отвечая на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность по проекту «Сила Сибири — 2».
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