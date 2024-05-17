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Покушение на Фицо совпало с приготовлениями Запада к войне — Орбан

14:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает за мир на Украине, произошло в тот момент, когда западные страны начали подготовку к прямому участию в украинском конфликте. Такое мнение высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, вооруженное нападение на словацкого премьера «совпадает по времени с некоторыми другими событиями, свидетельствующими о подготовке к войне». В связи с этим Орбан упомянул недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, намерение НАТО собрать на военную помощь для Украины 100 млрд долларов в течение пяти лет, а также дискуссии об отправке туда военнослужащих западных стран. «От этого мурашки бегут по коже», — признался премьер.

Он сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует посетить Венгрию до выборов в Европарламент, намеченных на 6–9 июня, чтобы попытаться убедить правительство страны в необходимости изменить свою позицию. «Великие державы заинтересованы в том, чтобы втянуть Венгрию в войну», как уже не раз было в истории, однако сейчас этого не произойдет, заверил Орбан. «Продолжение войны [на Украине] означает продолжение страданий, и конфликт разрешится не на поле боя, а только за столом переговоров. Это то, что поставлено на карту на парламентских выборах в ЕС, и это наша сегодняшняя позиция», — сказал глава правительства.

Говоря о покушении на Фицо, он напомнил, что после его возвращения на пост премьера осенью 2023 года «Словакия встала на путь достижения мира» на Украине «Это стало большим подспорьем для Венгрии», которая последовательно выступает за урегулирование украинского конфликта переговорным путем, отметил Орбан. По его словам, в Западной Европе миролюбивую позицию занимает еще только Ватикан, «но он не голосует при решении политических вопросов» на встречах Евросоюза.

«Это означает, что мы должны работать с удвоенной энергией, и моя работа становится сложнее в Брюсселе, где мне приходится участвовать в дебатах с политиками из партии войны», — заключил венгерский премьер.

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